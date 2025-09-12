Samsun\'da Küçük Çocuk Salıncağa Asılarak Hayatını Kaybetti

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde 11 Eylül'de korkunç bir olay yaşandı. 3 yaşındaki Eymen Asaf Özcan, evlerinin bahçesindeki koltuğun üzerine çıkıp, boynuna kurulu olan salıncağın ipini dolayıp, sallanmak istedi.

OYUN OYNARKEN ASILI KALDI

Özcan, sallanırken aralıklarla adım attığı karşısındaki koltuğa bir süre sonra ulaşamayınca boşlukta asılı kaldı. Durumu fark eden kardeşi, annesi G.Ö.'ye (26) haber verdi. G.Ö., ipten kurtardığı Eymen Asaf Özcan'ı, kendi imkanlarıyla Salıpazarı Devlet Hastanesi'ne götürdü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Burada tedaviye alınan Özcan, dün hayatını kaybetti. Evin güvenlik kamerasına yansıyan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.