Samsun'da Kumar Operasyonu: 4 Kişiye 46 Bin Lira Ceza

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Operasyon düzenleyen ekipler, 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti.
"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi İ.Ö. (56) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 4 kişiye toplam 46 bin 416 lira ceza kesti."
Denetim sırasında oyun masasında bulunan 2 bin liraya da el konuldu.
