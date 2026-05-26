Samsun'da Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı

Samsun'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
Samsun Valiliğince Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da bayramlaşma programı düzenlendi.
Programda Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, vatandaşlarla bayramlaştı.
Programa Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile vatandaşlar katıldı.
