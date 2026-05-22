Samsun\'da Kurban Bayramı için 24 bin personel göreve hazır

Samsun'da Kurban Bayramı tatili döneminde 24 bin 767 personelin görev yapacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Vekili Abdulkadir Demir başkanlığında düzenlenen toplantıda, kent genelinde Kurban Bayramı dolayısıyla alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda, 9 günlük bayram tatili süresince Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Bu kapsamda İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde 4 bin 307 personel görevlendirilecek. İlde kurulu 24 ortalama hız ihlal tespit sistemi 24 saat esasına göre hız denetimi yapacak, 6 mobil radar ile kontroller sürdürülecek. Dron ile toplam 660 saat trafik denetimi gerçekleştirilecek.

Şehirlerarası otobüs terminalinde sefer öncesi denetimler yapılacak, emniyet kemeri kullanımına yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek. Ayrıca 6 personel gizli yolcu olarak şehirler arası yolcu otobüslerinde görevlendirilecek.

İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 783 tim, 3 bin 441 personel, 707 devriye müdahale aracı, 255 sivil araç, 1 dron ve 11 köpek unsuru görev yapacak. Trafik tedbirleri kapsamında ise 319 trafik ekibi, 3 dron ekibi, 12 mobil radar cihazı ve 903 personel sahada olacak.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı tarafından 7 yüzer unsur, 2 hava aracı, 8 kara aracı, 1 narkotik arama köpeği ve 187 personelle 7 gün 24 saat esasına göre görev icra edilecek.

AFAD İl Müdürlüğü 45 hazır kıta kurtarma personeli ve 6 arama kurtarma aracıyla görev başında bulunacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 18 personelle çevre denetimlerini sürdürecek, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ise 195 personelle hizmet verecek.

İl Sağlık Müdürlüğü, hastanelerde 657'si hekim 10 bin 531 personel, 58 ambulansta 16'sı hekim 1550 personel ve 112 komuta merkezinde 45'i hekim 215 personel olmak üzere toplam 12 bin 296 personelle görev yapacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de kasaplar, et parçalama tesisleri, unlu mamuller, ekmek, pide, tatlı, şeker ve şekerli mamul üretim, tüketim ve toplu tüketim yerlerinde 186 gıda kontrol görevlisi ve 83 veteriner hekimle denetim yapacak.

Büyükşehir Belediyesi ise zabıta, itfaiye, SASKİ, mezarlık hizmetleri ve teknik destek alanlarında 3 bin 292 personel ve 801 araçla hizmetlerini sürdürecek.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay da katıldı.