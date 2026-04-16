Samsun\'da Kütüp-Anne Projesi

Samsun'un Asarcık ilçesinde "Kütüp-Anne Projesi" yürütülüyor.

"Kütüphanede büyüyen çocuklar, dünyayı değiştiren yetişkinler olur" anlayışıyla hayata geçirilen proje kapsamında, anneler merkez alınarak çocukların erken yaşta kütüphane kültürüyle tanışmaları amaçlanıyor.

Proje ile kütüphanelerin sessiz mekanlar olma algısının değiştirilmesi, bu alanların atölye çalışmalarının, anne-çocuk buluşmalarının ve kolektif öğrenme süreçlerinin gerçekleştirildiği yaşayan merkezlere dönüştürülmesi hedefleniyor.

Ayrıca çocukların ve gençlerin ekran bağımlılığından uzaklaştırılarak sanat, edebiyat ve sosyal faaliyetlerle desteklenmesi, ailelerin çocuklarıyla nitelikli vakit geçirmelerinin sağlanması amaçlanıyor.

Düzenlenen etkinlikler, eğitimler ve paylaşımlar aracılığıyla kütüphanelerin güvenli sosyal alanlar olduğuna dikkat çekilerek, bu alanların daha etkin kullanılması ve günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesine çalışacak.