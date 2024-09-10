Samsun'da Toprak Kayması: 2 Ölü

Güncel

(SAMSUN) - Samsun'da kuyu açma çalışmasında kayan toprağın altında kalan iki kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Bafra ilçesine bağlı Evrenuşağı Mahallesi'nde bir fındık tarlasında su kuyusu açma çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Yaşanan kayma sonucu Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın toprak altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye; İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasının ardından 2 kişinin cenazesine ulaşıldı.