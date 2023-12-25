Samsun\'da Lastik Kaplama Dükkanında Yangın

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SAMSUN'da, lastik kaplama dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü.
Tekkeköy ilçesi, 19 Mayıs Sanayi Sitesi'ndeki lastik kaplama dükkanında, iddiaya göre, çıkma lastiklerin depolandığı yerde yangın çıktı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sebebiyle park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiyecilerin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
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