Samsun\'da Lokantadan Hırsızlık Yapan Şahıs Yakalandı

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SAMSUN'da pencereden lokantaya girip, 2 bin lira çalan T.Ö. (39), kaldığı otel odasında yakalandı.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında İlkadım ilçesi 100'üncü Yıl Bulvarı'ndaki bir lokantada meydana geldi. T.Ö., etrafı bir süre kontrol ettikten sonra kapalı olan lokantanın penceresini zorlayarak açıp, içeri girdi. Lokantadaki çekmeceleri karıştıran T.Ö., kasadaki 2 bin lirayı alıp, cebine koydu. Dışarıyı kontrol eden şüpheli, kimseyi görmeyince pencereden atlayarak, kaçtı. Sabah saatlerinde iş yerine gelen çalışanlar, hırsızlık yapıldığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

HIRSIZLIK ANLARI KAMERADA

Çalışma başlatan polis, güvenli kamera kayıtlarından şüpheliyi kaldığı otel odasında yakaladı. Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşadığını, paraya ihtiyacı olduğunu, çaldığı parayla otelde konaklayıp, alkol aldığını söylediği belirtildi. Hırsız anları güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin epilepsi hastası ve engelli olduğu öğrenildi.