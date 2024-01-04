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Samsun'da Lokantalarda Fiyat Listesi Denetimi - Son Dakika
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Samsun'da Lokantalarda Fiyat Listesi Denetimi

Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu hale getirilen fiyat listesinin lokanta ve benzeri işletmelerde bulunup bulunmadığını denetledi. Yönetmelik gereği fiyat ve menü listesinin kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulması incelendi ve kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yeni düzenlemenin keyfi fiyat artışlarını ve fahiş zamları ortadan kaldıracağını belirterek, esnafın kurallara uymasından dolayı teşekkür etti.

Samsun\'da Lokantalarda Fiyat Listesi Denetimi
04.01.2024 - 08:59,
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Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri, 1 Ocak itibarıyla Ticaret Bakanlığınca lokanta ve benzeri işletmelerde zorunlu hale getirilen fiyat listesinin bulunup bulunmadığını denetledi.

Zabıta ekipleri, yönetmelikte yer alan, vatandaşların alışveriş yaptığı kafe, restoran, lokanta, pastane gibi işletmelerde iş yerinin giriş kapısının önüne veya hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde fiyat ve menü listesinin konulması incelendi, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bakanlığın yeni düzenlemesiyle keyfi fiyat artışları ve fahiş zamların ortadan kalkacağını belirterek, "Tüketici ve işletme arasında denge kurulacak, vatandaşlarımızın mağduriyeti ortadan kalkmış olacak. Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve mutluluğu için ekiplerimiz görevlerini titizlikle ve özenle yerine getiriyor. Kurallara uyan bütün esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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Zabıta, Samsun, Bafra, Hukuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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