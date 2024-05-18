Samsun\'da Meyve Suyu Kutusunda Uyuşturucu Bulundu

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Samsun'da bir kişinin çantasında yapılan aramada, meyve suyu kutusunun içinde 500 gram uyuşturucu bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle Samsun'a A.T'nin uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Samsun Otogarı'na gelen şüphelinin üzerinde ve eşyalarında arama yapan ekipler, çantasında bulunan iki litrelik meyve suyu kutusuna gizlenmiş 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüpheli gözaltına alındı.