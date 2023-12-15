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Samsun'da minik öğrenciler meyve sebze satarak okula bağışladı - Son Dakika
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Samsun'da minik öğrenciler meyve sebze satarak okula bağışladı

Samsun'da Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında Canik Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler, okul koridorunda meyve sebze satarak elde ettikleri geliri okula bağışladı. Etkinlikte ayrıca Türkiye'nin farklı bölgelerine ait ürünler tanıtıldı ve tarihi canlandırmalar yapıldı.

Samsun\'da minik öğrenciler meyve sebze satarak okula bağışladı
15.12.2023 - 15:35,
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Samsun'da minik öğrenciler, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında okul koridorunda meyve sebze satıp gelirini okula bağışladı.

Canik Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla anaokulu ve ilkokul öğrencilerinin katılımıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Okul koridorunda oluşturulan tezgahlarda minik öğrenciler sebze, meyve, yöresel yiyecekler ile el işi tekstil ürünlerini satışı çıkardı.

Okuldaki öğretmenlerle diğer öğrenciler, satış yapan öğrencilerden parasını ödeyerek ürün satın aldı. Bir masa üzerinde oluşturulan yaklaşık iki metrekarelik Türkiye haritasında da farklı bölgelerde öne çıkan ürünler tanıtıldı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen etkinliğin açılışına İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, şube müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Okul müdürü Muhammed Civil, AA muhabirine, etkinlikte toplanan paranın okulun giderlerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrenciler için kullanılacağını söyledi.

Öğrencilere yerli malının önemini anlatmaya çalıştıklarını belirten Civil, "Etkinlikte, Türkiye'nin yedi bölgesinin ürünleri tanıtıldı, bölgelere ait türküler söylendi. Satış reyonlarında el emeği ürünler ile ev yapımı yiyecekler yer aldı. Nostalji köşesinde ise tarihi canlandırmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Samsun, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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