Samsun\'da Minik Sporcular Gazze İçin Nöbette

Samsun'da 5 ila 13 yaş arasındaki 55 minik sporcu, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden ve yaralanan çocuklar için kuzey yarımkürenin en uzun gecesinde nöbet tuttu.

Asarcık ilçesinde toplanan öğrenciler, yaşanan işgal ve katliama yönelik farkındalık oluşturmak için "Kuzey yarımkürenin en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta Gazze'deki çocuklar için Samsun Asarcık Spor Kulübü olarak nöbetteyiz." sloganıyla ilçe meydanına yürüdü.

Hazırladıkları pankart ve resimler ile nöbet tutan sporculardan Pınar Abul yazdığı şiiri okurken diğer bir sporcu Neris Akkaya da yaşanan katliamın son bulması için dua etti.

Nöbete spor kulübü öğrencilerinin velileri de destek vererek Filistin'in yanında İsrail'in ise karşısında olduklarını dile getirdi.

Kulüp yöneticisi ve sporcu velisi Büşra Şenol, yaptığı açıklamada, Filistin'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen masumların sayısının 20 bini geçtiğini, bu kayıplardan 8 binden fazlasının çocuk, 6 bin 200'ünün de kadın olduğunu belirtti.

Çocukları ve kadınları ölümle yüz yüze getiren bu savaşın adil olmadığını ve savaşa dahil edilmemeleri gerektiğini vurgulayan Şenol, şunları kaydetti:

"Bu bilinç ve etik değere sahip olmak gerekir. Hatta savaşın hiç olmaması gerekir. Bizler bunun için farkındalıkları arttırmayı hedefledik. Çocuklarımız büyüyüp karar verici tarafa geçtiklerinde zulme karşı dur diyebilmeliler ve bunun için cesurca mücadele etmeliler. Bizler evlatlarımıza bunu aşılamalıyız. Filistin'de zulme uğramış tüm çocukların ve annelerin yanında olmak istedik. Çocuklar su, yiyecek, sağlık hizmetleri ve barınma gibi temel ihtiyaçlarından yoksun bırakılamaz. Çatışmalardan etkilenen çocukların güvenliğinin sağlanmasına öncelik verilmesini istiyoruz."