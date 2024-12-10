Samsun'da Miras Tartışması Kanlı Bitti: İki Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da Miras Tartışması Kanlı Bitti: İki Kişi Yaralandı

Samsun\'da Miras Tartışması Kanlı Bitti: İki Kişi Yaralandı

Samsun'da miras nedeniyle tartışan eşinin yeğenlerine tabancayla ateş eden M.İ., iki kişiyi bacaklarından yaraladı. Olayın ardından M.İ. gözaltına alındı ve evinde yapılan aramada çok sayıda silah ve mermi bulundu.

10.12.2024 11:21  Güncelleme: 11:24
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SAMSUN'da miras tartışmasında eşinin Almanya'dan ziyarete gelen yeğenleri F.Ç. (39) ile S.A.Ç.'yi (37) tabancayla bacaklarından yaralayan M.İ. (49), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Çimenli Caddesi'ndeki 5 katlı binanın bahçesinde meydana geldi. Almanya'dan akrabalarını ziyarete gelen F.Ç. ve S.A.Ç. kardeşler, halalarının evine gitti. Burada kardeşlerle halalarının eşi M.İ. arasında miras nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü, M.İ., tabancayla F.Ç.'yi sağ bacağından, S.A.Ç.'yi ise hem sağ hem de sol bacağından vurdu. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Şüpheli, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken, ekip aracına bindirilen M.İ.'ye tarafların akrabaları tepki gösterdi.

EVDEN CEPHANELİK ÇIKTI

M.İ.'nin evi ve binanın çatısı, şüphe üzerine arandı. Aramalarda 1 el bombası, 3 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 965 fişek, 380 kartuş, 10 bıçak ve 1 muşta ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Samsun'da Miras Tartışması Kanlı Bitti: İki Kişi Yaralandı - Son Dakika

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