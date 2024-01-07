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Samsun'da Modifiyeli Araç Denetimi: 97 Araç ve Sürücüye İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Samsun'da Modifiyeli Araç Denetimi: 97 Araç ve Sürücüye İşlem Yapıldı

Samsun'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, emniyet kemeri, abartı egzoz, yüksek sesli müzik gibi kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimlerde araç filmi olan araçların filmleri söktürüldü, sigortasız ve muayenesiz araçlar trafikten men edildi. Toplamda 150 araç kontrol edilirken, 97 araç ve sürücüsüne işlem yapılarak toplam 110 bin 541 lira para cezası uygulandı ve 32 araç trafikten men edildi.

Samsun\'da Modifiyeli Araç Denetimi: 97 Araç ve Sürücüye İşlem Yapıldı
07.01.2024 - 19:27,
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Samsun'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, modifiyeli araç denetimi yaptı.

Kent genelinde uygulama yapan ekipler, emniyet kemeri, abartı egzoz, yüksek sesli müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimde bulundu.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde, araç filmi olan araçların filmlerini söktürdü.

Sigortasız ve muayenesiz araçları trafikten men eden ekipler, kask ya da standart dışı egzoz sistemine sahip motosikletlilere de cezai işlem uyguladı.

Ekipler gün boyu yaptıkları uygulamalarda toplam 150 aracı kontrol etti.

Uygulamalarda 97 araç ve sürücüsüne işlem yapan ekipler, sürücülere toplam 110 bin 541 lira para cezası uyguladı, 32 aracı ise trafikten men etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da Modifiyeli Araç Denetimi: 97 Araç ve Sürücüye İşlem Yapıldı - Son Dakika
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