Samsun'da Motosiklet Hırsızlığı İddiasıyla 3 Kişi Gözaltına Alındı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir motosikletin çalınması olayıyla ilgili olarak yapılan soruşturma sonucunda, 3 şüpheli Terme ilçesinde çalıntı motosikletle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
26.01.2024 - 15:51,
Güncelleme: 15:53
Samsun'un Çarşamba ilçesinde motosiklet hırsızlığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına aldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir motosikletin çalınması olayına ilişkin soruşturma yürüttü.
Ekipler, 3 şüpheliyi çalıntı motosikletle birlikte Terme ilçesinde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA