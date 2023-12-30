Bafra\'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü İsmail Erdoğan (67), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Bafra ilçesi Altınay kavşağında meydana geldi. Kemal K. (35) yönetimindeki 55 AGV 773 plakalı hafif ticari araç, İsmail Erdoğan yönetimindeki 55 N 557 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İsmail Erdoğan ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İsmail Erdoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Hafif ticari aracın sürücüsü Kemal K. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.