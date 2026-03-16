Samsun\'da Motosiklet-Minibüs Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde motosiklet ile minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Zafer Mahallesi Fuar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, V.D.'nin kontrolündeki minibüs ile aynı istikamette seyreden A.C.F.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.C.F., sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp, tedavi altına alındı. Motosikletteki yolcu Arda Can'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi. Can'ın cansız bedeni inceleme sonrası otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na sevk edildi. Minibüs sürücüsü V.D., ifadesi için emniyete götürüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,