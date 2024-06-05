Samsun\'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Aşkın T. yönetimindeki 55 AKP 276 plakalı motosiklet, Fatih Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu Sokak'ta Aycan Ü'nün kullandığı 55 NN 495 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.
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