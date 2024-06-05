Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Samsun\'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde Aşkın T. yönetimindeki bir motosiklet ile Aycan Ü'nün kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisi hastanede devam ediyor.

05.06.2024 23:21
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Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Aşkın T. yönetimindeki 55 AKP 276 plakalı motosiklet, Fatih Mahallesi Kızılırmak Sedde Yolu Sokak'ta Aycan Ü'nün kullandığı 55 NN 495 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının tedavisinin hastanede devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı, sürücü hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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