Samsun'da motosiklete zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da motosiklete zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Samsun\'da motosiklete zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi

Samsun'da yapılan operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takip edilen bir şüphelinin motosikletinde yapılan aramada, koltuğun altına zulalanmış 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise 13 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu madde kullanım aparatları, sentetik ecza hapları ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 30 bin 150 lira bulundu. Şüpheli gözaltına alındı.

02.06.2024 14:49
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Samsun'da düzenlenen operasyonda, motosiklete zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) verileri doğrultusunda, takip edilen H.K'nin kullandığı motosikleti Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde durdurdu.

Zanlının motosikletinde arama yapan polis, motosikletin koltuğunun altına zulalanmış 96 fişek halinde toplam 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelinin ikametinde de arama yapan ekipler, 13 fişek halinde toplam 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 5 sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde ambalajında kullanılan alüminyum folyo ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 30 bin 150 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik, Samsun, Canik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da motosiklete zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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