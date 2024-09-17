Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.
Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 10 bin 613 sentetik ecza hapı, 142,85 gram sentetik uyuşturucu, 610,67gram esrar, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ile 8 tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 aranan hükümlünün de bulunduğu 33 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Narkotik Operasyonu: 33 Gözaltı - Son Dakika
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