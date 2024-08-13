Samsun'da Narkotik Operasyonunda 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da gerçekleştirilen narkotik denetimlerinde 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Canik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu, B.S, İ.K. ve T. A'nın uyuşturucu ve silah satışı yaptıkları tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin ikametlerinde yaptıkları aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 15 tabanca fişeği, 24 sentetik ecza hap, 255 gram kubar esrar, esrarlı sigara, 11 gram kokain ve hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltın alınan ve çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.