Samsun'da Narkotik Uygulaması: 8 Araça Cezai İşlem Uygulandı, Kumar Oynatılan İş Yerine Baskın - Son Dakika
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Samsun'da Narkotik Uygulaması: 8 Araça Cezai İşlem Uygulandı, Kumar Oynatılan İş Yerine Baskın

Samsun\'da Narkotik Uygulaması: 8 Araça Cezai İşlem Uygulandı, Kumar Oynatılan İş Yerine Baskın

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Narkotik Vaka Analiz Sistemi'ne (NARVAS) gelen ihbarlar üzerine yapılan uygulamada, 48 araç, 74 şahıs ve 3 iş yeri kontrol edildi. Kontroller sonucunda 8 araca 27 bin 890 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerinde bin 300 lira, 4 adet zar ve 1 adet zat atma halkası ele geçirildi. İş yeri sahibine kumar oynanmasına yer tespitinden, 4 kişiye de kumar oynamaktan işlem yapıldı.

21.02.2024 14:01  Güncelleme: 14:05
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde Narkotik Vaka Analiz Sistemi'ne (NARVAS) gelen ihbarlar üzerine uygulama gerçekleştirildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada, 48 araç, 74 şahıs ve 3 iş yeri kontrol edildi.

Kontroller sonucu, 8 araca 27 bin 890 lira cezai işlem uygulandı. Kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerinde, kumardan elde edildiği değerlendirilen bin 300 lira, 4 adet zar ve 1 adet zat atma halkası ele geçirildi.

İş yeri sahibine kumar oynanmasına yer tespitinden, 4 kişiye de kumar oynamaktan işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Samsun'da Narkotik Uygulaması: 8 Araça Cezai İşlem Uygulandı, Kumar Oynatılan İş Yerine Baskın - Son Dakika
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