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Samsun'da narkotik ve asayiş uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da narkotik ve asayiş uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'un Yakakent ilçesinde gerçekleştirilen narkotik ve asayiş uygulamasında bir araçta uyuşturucu madde ve diğer malzemeler ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alınırken, araç sahibine de trafik cezası kesildi.

Samsun\'da narkotik ve asayiş uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı
20.12.2023 - 20:45,
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Samsun'un Yakakent ilçesinde, narkotik ve asayiş uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, narkotik ve asayiş uygulamasında şüphelendikleri bir araçta arama yaptı.

Araçta, bir miktar uyuşturucu madde, cam pipo, tütün sarma kağıdı ve radar tespit cihazı ele geçirildi.

2 kişi gözaltına alındı, ruhsat sahibine 8 bin 190 lira trafik cezası uygulandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Samsun'da narkotik ve asayiş uygulamasında 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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