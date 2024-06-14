Samsun'da öğrenciler güvenli internet konusunda bilgilendirildi

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Samsun'un Atakum ilçesinde öğrencilerin güvenli internet kullanımının artırılması için Türksat ekiplerince eğitim verildi.

Atakum Şehit Ahmet Özsoy İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Türksat AŞ yetkilileri, doğru ve güvenli internet kullanımına yönelik hazırladıkları broşürleri dağıttı, zararlı internet içerikleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Ekipler, Türksat Uzay Yolculuğu oyununun da tanıtımı yaptıktan sonra öğrencilere karne hediyesi olarak kırtasiye malzemelerinin bulunduğu paketler verdi.

Türksat AŞ İl Müdürü Mustafa Öner Dikdere, AA muhabirine, uydu, bilişim, kablo TV gibi hizmetlerinin yanı sıra sosyal faaliyetlere de önem verdiklerini söyledi.

Güvenli internet kullanımının yaygınlaşması için okullara zaman zaman ziyaretler gerçekleştirdiklerini aktaran Dikdere, "Bugün hem eğitim verdik hem de öğrencilerimizin karne heyecanına ortak olduk. Yaz tatili için öğrencilerimize hazırladığımız Türksat Uzay Yolculuğu oyununu da tanıtımını yaptık. Bu oyun bir uzay platformunun hazırlanışını içeriyor." dedi.