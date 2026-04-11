Öğrencilerden Milli Değerler İçin Koro

Samsun'da Atatürk Anadolu Lisesinde görevli müzik öğretmeni Ferhat Doğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler sadece müzikle değil, milli ve manevi değerlerle de buluşturuluyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanan milli ve manevi değerler eğitimi kapsamında oluşturulan öğrenci korosu, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak konserler veriyor.

Huzurevleri, şehit ve gazi ailesi dernekleri, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emniyet güçlerine yönelik dinletilerde türküler, Türk dünyasının ortak ezgileri ve marşlar seslendiriliyor.

Proje sayesinde öğrenciler sahne deneyimi kazanarak toplum önünde kendilerini ifade etme becerisi geliştirirken, aynı zamanda milli ve manevi değerlere sahip çıkma konusunda sorumluluk bilinci ediniyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma, öğrencilere okul dışı öğrenme alanları sunarak eğitimi hayatın içine taşıyor.

Proje koordinatörü Ferhat Doğan, gençlerin sesinde yeniden hayat bulan bu eserlerin kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir köprü görevi gördüğüne dikkati çekerek, Samsun'dan yükselen anlamlı projenin Türkiye genelinde örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu kaydetti.