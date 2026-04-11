Öğrencilerden Milli Değerler İçin Koro
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden Milli Değerler İçin Koro

Öğrencilerden Milli Değerler İçin Koro
11.04.2026 10:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Atatürk Anadolu Lisesinde görevli müzik öğretmeni Ferhat Doğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler sadece müzikle değil, milli ve manevi değerlerle de buluşturuluyor.

Samsun'da Atatürk Anadolu Lisesinde görevli müzik öğretmeni Ferhat Doğan'ın öncülüğünde hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler sadece müzikle değil, milli ve manevi değerlerle de buluşturuluyor.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından onaylanan milli ve manevi değerler eğitimi kapsamında oluşturulan öğrenci korosu, toplumun farklı kesimlerine ulaşarak konserler veriyor.

Huzurevleri, şehit ve gazi ailesi dernekleri, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve emniyet güçlerine yönelik dinletilerde türküler, Türk dünyasının ortak ezgileri ve marşlar seslendiriliyor.

Proje sayesinde öğrenciler sahne deneyimi kazanarak toplum önünde kendilerini ifade etme becerisi geliştirirken, aynı zamanda milli ve manevi değerlere sahip çıkma konusunda sorumluluk bilinci ediniyor.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda gerçekleştirilen çalışma, öğrencilere okul dışı öğrenme alanları sunarak eğitimi hayatın içine taşıyor.

Proje koordinatörü Ferhat Doğan, gençlerin sesinde yeniden hayat bulan bu eserlerin kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir köprü görevi gördüğüne dikkati çekerek, Samsun'dan yükselen anlamlı projenin Türkiye genelinde örnek teşkil edecek nitelikte olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Kültür, Güncel, Samsun, Müzik, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğrencilerden Milli Değerler İçin Koro - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.04.2026 11:13:45. #7.12#
SON DAKİKA: Öğrencilerden Milli Değerler İçin Koro - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.