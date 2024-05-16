Samsun'da bir okulda biber gazı patlaması: 31 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Samsun'da bir okulda biber gazı patlaması: 31 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Samsun\'da bir okulda biber gazı patlaması: 31 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okulda, öğrencinin getirdiği biber gazı topunun sınıfta patlaması sonucu gazdan etkilenen 31 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından emniyet güçleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

16.05.2024 20:08
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir okulda, öğrencinin getirdiği biber gazı topunun sınıfta patlaması sonucu gazdan etkilenen 31 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Ortaokulu'nda bir öğrencinin okula soktuğu biber gazı topunun teneffüste topla oynadığı sırada patlaması sonucu biber gazı sınıfa yayıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine emniyet güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sınıfta bulunan ve biber gazından etkilenen 31 öğrenci, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrenciler tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA

Çarşamba, Samsun, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da bir okulda biber gazı patlaması: 31 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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