Samsun'da Olumsuz Hava Nedeniyle Eğitime Ara

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçedeki bazı okullarda ve taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle Asarcık, Salıpazarı, Terme ve Kavak ilçelerinde bazı okullarda ve taşımalı eğitim veren okullarda eğitime ara verildi.

Bu kapsamda Asarcık'ta tüm taşımalı okullarda, Salıpazarı'nda Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu, Terme'de Ambartepe İlkokulu ve Ortaokulu ile Kavak'ta Mahmutbeyli İlkokulu ile Akbelen Ortaokulu'nda bugün eğitim yapılmayacak.