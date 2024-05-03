Samsun'da Orman Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Samsun'da Orman Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

Samsun\'da Orman Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

Samsun'un Yakakent ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Orman Benim' kampanyası kapsamında orman temizliği etkinliği gerçekleştirildi. Kaymakam, Belediye Başkanı, kamu kurumlarının müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar, çevreye atılan çöpleri toplayarak orman yangınlarının önlenmesine katkı sağladı.

03.05.2024 15:01
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Samsun'un Yakakent ilçesinde, "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında Yakakent ilçesinde ormanlık alanda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ile kamu kurumlarının müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar, çevreye atılan çöpleri toplayarak poşete koydu.

Aydoğdu, doğaya atılan cam, plastik, kağıt gibi atıkların orman yangınına sebep olabildiğine işaret ederek, "Her yıl araçlardan atılan, ormana yakın yerleşim yerlerinde rüzgarlarla ormana sürüklenen, orman yakınında yapılan piknik gibi etkinlikler sonrası bırakılan ve doğaya karışan atıkları hep beraber topladık. 'Orman Benim' kampanyasıyla toplumsal bilincin oluşması ve geliştirilmesi amaçlanıyor. Ormanlar hepimizin emaneti olup hep birlikte korumamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yakakent, Samsun, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

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