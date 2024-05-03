Samsun\'da Orman Temizliği Etkinliği Gerçekleştirildi

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Samsun'un Yakakent ilçesinde, "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarını azaltmak ve önlemek için vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen kampanya kapsamında Yakakent ilçesinde ormanlık alanda etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Kaymakam Abdüssamed Kılıç, Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu ile kamu kurumlarının müdürleri, muhtarlar ve vatandaşlar, çevreye atılan çöpleri toplayarak poşete koydu.

Aydoğdu, doğaya atılan cam, plastik, kağıt gibi atıkların orman yangınına sebep olabildiğine işaret ederek, "Her yıl araçlardan atılan, ormana yakın yerleşim yerlerinde rüzgarlarla ormana sürüklenen, orman yakınında yapılan piknik gibi etkinlikler sonrası bırakılan ve doğaya karışan atıkları hep beraber topladık. 'Orman Benim' kampanyasıyla toplumsal bilincin oluşması ve geliştirilmesi amaçlanıyor. Ormanlar hepimizin emaneti olup hep birlikte korumamız gerekiyor." dedi.