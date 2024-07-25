Samsun'da otobüsle çarpışan otomobilde yolcu yaralandı

Samsun'un Terme ilçesinde otobüsle çarpışan otomobildeki yolcu yaralandı.
Erol Şahin'in kullandığı DU O 5252 plakalı otomobil, Samsun Ordu kara yolu Akçay mevkisinde Mustafa Karaali yönetimindeki 61 BH 187 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada, otomobilde bulunan Hilal Şahin (58) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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