Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
A.B. (45) idaresindeki 52 DE 226 plakalı otomobil, Samsun- Ordu kara yolu Evci Mahallesi mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki E.G.B. (8) ve M.B. (51), sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan M.B, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Otomobil Aydınlatma Direğine Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?