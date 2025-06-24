Samsun'un İlkadım ilçesinde devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
M.C.Ç. (18) idaresindeki 07 BPV 10 plakalı otomobil, Derecik Mahallesi'ndeki viyadüğün altında virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan A.H.K. (19), İ.G. (16), F.Ü.Y. (16) ve R.K. (14) yaralandı.
Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Otomobil Devrildi: 5 Yaralı - Son Dakika
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