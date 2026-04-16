Samsun'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Çocuk Yaralandı

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 çocuk yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Yaşar Doğu Mahallesi Şehit Tuncay Karataş Caddesi ile Yedisu Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. M.V. idaresindeki 55 ADM 287 plakalı hafif ticari araç ile M.Y.'nin kullandığı 55 AHF 597 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan 3 çocuk yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,