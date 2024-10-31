Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.B. (30) idaresindeki 55 EB 082 plakalı otomobil, Yunus Emre Caddesi'nde H.S. (25) yönetimindeki 55 ALS 772 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekibince kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Otomobil-Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?