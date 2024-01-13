 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun'da otomobil tamirhanesinden malzeme çalan ağabey-kardeş gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da otomobil tamirhanesinden malzeme çalan ağabey-kardeş gözaltına alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir otomobil tamirhanesinden yaklaşık 400 bin lira değerinde malzeme çaldığı belirtilen ağabey ve kardeşi, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan operasyonda çalıntı malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, kardeşlerden biri gazeteciye hakaret ve tehditlerde bulundu.

Samsun\'da otomobil tamirhanesinden malzeme çalan ağabey-kardeş gözaltına alındı
13.01.2024 - 17:40,  Güncelleme: 17:43
Abone Ol

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde otomobil tamirhanesinden yaklaşık 400 bin lira değerinde malzeme çaldığı belirtilen ağabey- kardeş, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak tarihinde ilçede bulunan bir otomobil tamirhanesinden gece yarısı yaklaşık 400 bin lira değerinde eşyayı çalıp araçlarına yükleyen Y.Ü. ve kardeşi İ.Ü.'nün yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin Canik ilçesindeki evlerine dün yapılan operasyonda, 3 dizüstü bilgisayar, radyatör test cihazı, ölçüm aleti, 3 akü, tork takımı, hava ölçer, arıza tespit cihazı, kaynak makinesi, akü ölçüm cihazı, hava tabancası, araç yıkama makinesi, cila makinesi, elektrikli testere, matkap ve lokma takımı ele geçirildi. Olayla ilgili ağabey ve kardeşi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ü., bu sırada kendisini görüntüleyen gazeteciye hakaret edip, tehdit etti.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy, Hırsızlık, Adliye, Operasyon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da otomobil tamirhanesinden malzeme çalan ağabey-kardeş gözaltına alındı - Son Dakika


18:29
Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08
İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30
AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01
CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59
Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37
Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü

Son Dakika
18:29 Samet Akaydın'dan Fenerbahçelileri kızdıracak sözler: Fatih Terim arayınca tereddüt etmedim
18:08 İstanbul'da nefes kesen maç! Gol düellosunun galibi RAMS Başakşehir
17:30 AK Parti, MHP ve İYİ Parti ittifak yaptı, CHP Bilecik'te belediye başkanlığını kaybetti
17:01 CHP MYK'nin olağanüstü toplantısı sona erdi! İktidara 6 soru sordular
16:59 Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi Süper Lig'de ilk kez kullanıldı! İşte verdiği karar
16:37 Yine aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u galibiyeti unuttu
16:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi: Sınırlarımızda ''teröristan'' kurulmasına izin vermeyeceğiz
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ve Akşener'le görüştü
15:21 Sızma girişiminde bulunan 9 terörist böyle öldürüldü
15:20 Bakan Özhaseki'den Kahramanmaraşlı şehidimizin ailesiyle ilgili açıklama: Kendi istekleriyle konteyneri depo olarak kullanıp çadırda kalıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 18:53:40. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da otomobil tamirhanesinden malzeme çalan ağabey-kardeş gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement