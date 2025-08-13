Samsun'un Yakakent ilçesinde seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Samsun'dan Sinop yönüne giden Ali Osman Sucu yönetimindeki 57 ABF 870 plakalı aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Kısa sürede alev alan araçtan sürücü son anda çıkmayı başardı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Yakakent İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında hasar alan araç kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Otomobil Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?