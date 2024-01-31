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Samsun'da Otomobile Ateş Açıldı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Samsun'da Otomobile Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Samsun\'da Otomobile Ateş Açıldı: 1 Yaralı

Samsun'un Atakum ilçesinde, alacak meselesi nedeniyle husumetli oldukları kişilerin içinde olduğunu zannettikleri otomobile pompalı tüfekle ateş açan 2 kişi, 1 kişiyi yaraladı. Olayın şüphelilerinden 2'si gözaltına alındı.

31.01.2024 17:20
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SAMSUN'da 2 kişi, husumetlilerinin de içinde olduğunu zannettikleri otomobile pompalı tüfekle ateş açıp 1 kişiyi yaraladı. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliden 2'si gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İ.E.K. (26) ve A.İ.A. (18), alacak meselesinden aralarında husumet olan S.K.'nin (25) de içinde olduğunu zannettikleri, seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. Otomobildeki Oğuzhan Ö. (26) yaralandı. S.K.'nin otomobilde olmadığını fark eden İ.E.K. ile A.İ.A. ve bu sırada yanındaki arkadaşları E.A. (22) ile Y.S.K. (25) kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerinden E.A. ve Y.S.K.'yi gözaltına aldı. İ.E.K. ve A.İ.A.'nın ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Samsun'da Otomobile Ateş Açıldı: 1 Yaralı - Son Dakika
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