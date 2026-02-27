Samsun'da Otoparkta Araç Yangını - Son Dakika
Samsun'da Otoparkta Araç Yangını

Samsun'da Otoparkta Araç Yangını
27.02.2026 13:54
Atakum'da kapalı otoparkta alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Atakum ilçesinde kapalı otoparkta alev alan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

E.K'nin (38) kullandığı 55 EK 280 plakalı otomobilin motor bölümünden, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin kapalı otoparkına park edildiği sırada alev çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek 112 Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, Güvenlik, Otomobil, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'da Otoparkta Araç Yangını - Son Dakika

SON DAKİKA: Samsun'da Otoparkta Araç Yangını - Son Dakika
