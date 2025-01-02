Samsun\'da Otoparktan Hırsızlık Yapan Şüpheli Yakalandı

Güncel

SAMSUN'da daha önceden çalıştığı otoparktan 500 lira ve bilgisayar monitörü çalan şüpheli, gözaltına alındı.

Olay, geçen 31 Aralık'ta sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'ndeki otoparkta meydana geldi. İddiaya göre; M.E. (40) daha önce çalıştığı otoparka girip, buradaki kulübeden 500 lira, bilgisayar monitörü, iş yerine ait ajanda ve fatura koçanını çaldı. Durumu fark eden otopark sahibi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, dün şüpheliyi güvenlik kameralarından yola çıkarak yakalayıp, gözaltına aldı. Çalınan bilgisayar monitörü ise sahibine teslim edildi.

Soruşturma sürüyor.