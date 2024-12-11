Samsun\'da Park Halindeki Araçta Yangın

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde park halindeki araçta yangın sonucu hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Erel Sokak'ta park halindeki 55 AEC 962 plakalı otomobilin motor bölümünden duman çıktığını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü.
Yangın sonucu araçta hasar oluştu.
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