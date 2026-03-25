Samsun'da Pickleball Şampiyonası

Samsun'da pickleball sporunun yaygınlaştırılması amacıyla "Samsun Pickleball Şampiyonası" düzenlenecek.

Turnuva kapsamında tek erkekler, tek bayanlar, çift erkekler, çift bayanlar ve karışık çift kategorilerinde karşılaşmalar yapılacak.

Şampiyona, 5 Nisan'da İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

Sporcular başlangıç, orta ve ileri düzey gruplara ayrılarak kendi seviyelerindeki rakiplerle mücadele edecek.

Organizasyon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Pickleball Samsun Derneği koordinasyonunda, Yeşilay, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların iş birliğiyle gerçekleştirilecek.