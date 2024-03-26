Samsun\'da Polis Ekipleri Okulları Ziyaret Ediyor

Samsun'da polis ekipleri "Güvenli okul, güvenli eğitim" projesi kapsamında kentteki okulları ziyaret ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak amacıyla kentteki tüm okulları ziyaret ederek, öğrencileri suç ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak için öğrenci ve okul yöneticilerine bilgilendirme faaliyeti gerçekleştiriyor.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, uygulama kapsamında okul çevresindeki iş yerlerinin de ziyaret edildiği ve esnaf ile öğretmenlerin de projeden memnun kaldıkları kaydedildi.
Açıklamada, "Diğer taraftan ilimiz genelinde bulunan 390 okulun çevresindeki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapan yerler, kafeler, internet oyun salonları, umuma açık yerler okul servis araçlarının denetim ve kontrolü faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor." ifadesi kullanıldı.
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