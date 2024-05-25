Samsun\'da Polis ve Jandarma Ekipleri Trafik ve Asayiş Uygulaması Gerçekleştirdi

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Samsun'un Bafra ilçesinde polis ve jandarma ekipleri, trafik ile asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Samsun - Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi mevkiinde ölümlü kazaların en aza indirilmesi amacıyla araç ve sürücülere yönelik denetim yaptı.

Trafik ekiplerinin uygulamasında 84 araç kontrol edildi, 2 araca cezai işlem uygulandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise 245 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaparken, 44 aracın da plaka sorgusunu gerçekleştirdi.

Uygulamaların yıl boyunca devam edeceği öğrenildi.