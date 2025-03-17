Samsun'da Ramazan Sokağı Etkinlikleri

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla kurulan "Ramazan Sokağı", vatandaşlardan ilgi görüyor.

Cumhuriyet Meydanı ve Çobanlı İskelesi'nde düzenlenen etkinliklerde, geleneksel Ramazan eğlencelerinden çocuklara yönelik atölyelere kadar birçok etkinlik yer alıyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, ramazan ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirterek, "Bu mübarek ay boyunca hem gönül sofralarımızda hem de ramazan sokaklarımızda hemşehrilerimizle bir araya gelerek paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi güzelliklerin keyfini çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğan, haftanın yedi günü etkinliklerin sürdüğünü ifade ederek şunları kaydetti:

"Ramazan sokakları, hafta sonu yoğun katılımla gerçekleşen etkinliklere ev sahipliği yaptı. Güzel havanın da etkisiyle vatandaşlar, aileleriyle birlikte etkinlik alanlarını ziyaret ederek keyifli vakit geçirdi. Çocuklar için düzenlenen yüz boyama, kukla gösterileri ve zeka oyunları büyük ilgi görürken, Mehteran konseri ve geleneksel tiyatro gösterileri de ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı. Bu yıl, ramazan sokaklarımızda geleneksel Türk tiyatrosundan tasavvuf musikisine, çocuk oyunlarından söyleşilere kadar birçok anlamlı etkinlik düzenliyoruz."