Samsun\'da Ruhsatsız Silah Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.
Yakakent İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 1 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ile 61 tabanca fişeği bulundu.
Operasyonda Z.O. (67) hakkında ruhsatsız silah bulundurmak suçundan adli işlem başlatıldı.
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