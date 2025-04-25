Samsun\'da Ruhsatsız Silah Taşıyan 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da üzerinde ruhsatsız silah taşıyan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, üzerinde ruhsatsız silah taşıdığı ve düğünlerde silahla ateş edeceği değerlendirilen şüphelileri tespit etti.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 30 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçidi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.
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