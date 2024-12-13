Samsun\'da Ruhsatsız Tüfek Ele Geçirildi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir araçta 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, Ş.Ç'nin (27) aracında arama yapıldı.
Aramada 3 ruhsatsız tüfek ele geçirildi, Ş.Ç. gözaltına alındı.
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