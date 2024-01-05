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Samsun'da sahile ölü yunus vurdu - Son Dakika
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Samsun'da sahile ölü yunus vurdu

Samsun'un Atakum ilçesinde sahile vuran ölü bir yunus, vatandaşları tedirgin etti. Vatandaşlar, yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yunusun kaldırılması için yetkililere bildirdi.

Samsun\'da sahile ölü yunus vurdu
05.01.2024 - 22:46,  Güncelleme: 22:47
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Samsun'da ölü yunus karaya vurdu

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde sahile ölü yunus vurdu.

Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Golf Kulübü mevkisindeki sahile vuran ölü bir yunus görenleri tedirgin etti. Öğle saatlerinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar ölü yunusu fark etti. Vatandaşlar, vücudunda bozulma veya çürüme bulunmayan yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki yunusun kaldırılması için durumu yetkililere bildirdi.

Yunusu gören Emre Elipek isimli bir vatandaş, "Atakum sahilinde yürüyüş yapıyordum. Ne yazık ki ölü bir yunusla karşılaştım. Ne yazık ki diyorum çünkü ölü bir yunus balığı. Keşke yaşasaydı. En azında denize döndürmek için elimden geleni yapardım. Yarası gözükmüyor. Belki de yarası içindedir. Üzücü bir durum" dedi.

Kaynak: İHA
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