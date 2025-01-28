Samsun'da düzenlenen operasyonda 40,5 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde Y.A'nın evinde sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Zanlının evinde yapılan aramada 40,5 litre sahte içki, 39,84 gram esrar ve 2 esrarlı sigara ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli Y.A. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Samsun'da Sahte İçki Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?