Samsun'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Samsun'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun\'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretim ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Alınan istihbarat doğrultusunda Derebahçe Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında 2 aracı durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 40 litre etil alkol ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan V.K. (44), A.B. (48) ile M.A. (24) işlemleri için emniyete götürüldü.

03.06.2024 10:43
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Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretim ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Alınan istihbarat doğrultusunda Derebahçe Mahallesi'ndeki polis uygulama noktasında 2 aracı durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 40 litre etil alkol ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan V.K. (44), A.B. (48) ile M.A. (24) işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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