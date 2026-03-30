Samsun\'da Sahte Para Operasyonu: 3 Tutuklama

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde sahte para operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçede piyasaya sahte para sürüldüğü ihbarı üzerine Vezirköprü Kaymakamlığı himayesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalar kapsamında olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen H.A, M.A. ve F.A'nın kimlikleri tespit edildi.
Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda sahte banknotlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Vezirköprü M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
